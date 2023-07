Il Napoli Primavera riparte da Andrea Tedesco

Andrea Tedesco è il nuovo allenatore della Primavera del Napoli, s'attende solo l'ufficialità. L'anno scorso ha guidato l'under 18 e quindi già conosce buona parte della squadra che punterà alla promozione dopo l'amara retrocessione della scorsa stagione. E poi ci sarà il prestigioso appuntamento europeo con la Youth League tenendo presente che il Napoli si è qualificato per la fase a gironi della Champions League.

Andrea Tedesco, napoletano, 38 anni, prima di guidare il Napoli under 18 è stato l'allenatore della nazionale di Malta under 19 e in precedenza ha allenato la Casertana.

Il Napoli parteciperà al campionato di Primavera 2 ed è stato inserito nel girone B, s'attende la formulazione del calendario, E s'attende il sorteggio di Champions per conoscere le avversarie che saranno contrapposte al Napoli di Garcia per capire nella Youth League quali saranno le squadre contrapposte agli azzurrini.