Una sconfitta, la quarta di fila, per ildiche si arrende anche in casa del Pescara e vede scivolare sempre più giù la sua posizione in graduatoria. Gli azzurrini avevano un match importante oggi contro una diretta concorrente, ma il ko in esterna rischia di complicare ancora di più le cose per Baronio Ora anche ilscappa via dal fondo classifica e si allontana a 5 punti dal Napoli . Il gol di, arrivato a dieci minuti dal termine, ha condannato gli azzurrini, sempre più ultimi, che avevano però già evidenziato alcune colpe durante il match. Dopo un primo tempo di timore reciproco, infatti, ilaveva cominciato meglio nella ripresa con il risultato salvato da Idasiak in un paio di occasioni. Azzurrini che pure ci avevano provato, ma il gol nel finale è un macigno difficile da digerire. La squadra di Baronio resta a 9 punti al termine del girone d'andata.