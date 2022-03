Napoli Primavera, 2-2 a Pescara: non basta la doppietta di Ambrosino

Dopo il 2-2 beffardo dell'ultimo weekend contro l'Empoli, stavolta a riacciuffare il pari nel finale tocca al Napoli Primavera, trascinato ancora una volta da Giuseppe Ambrosino anche nella trasferta in casa del Pescara. L'asso degli azzurrini, lanciato in campo nel secondo tempo, si prende il pari per ben due volte e regala un punto in classifica ai suoi.

Primo tempo complicato per la squadra di Frustalupi, che al 20’ è già sotto dopo il gol dei padroni di casa con Madonna. All'intervallo ecco spuntare Ambrosino, che impiega dieci minuti a farsi vedere: il gol è bellissimo, un tiro a giro sul secondo palo su cui il portiere non può arrivare. Il Napoli si spinge in avanti ma è ancora il Pescara a segnare col gol di Blanuta, la cui parabola è deviata da Costanzo e beffa Boffelli. Ambrosino, però, non ci sta e al minuto 80 si inventa il nuovo pari in area di rigore. Inutile il forcing finale degli azzurri che non riescono ad avere la meglio del Pescara.