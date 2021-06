Napoli Primavera promosso in A: Parma battuto solo ai calci di rigore

Con un calcio di rigore che bacia prima la traversa e poi finisce in porta, il Napoli Primavera ottiene la promozione. Succede al termine di una partita infinita, che nei tempi regolamentari era terminata 1-1 e che ha vissuto il suo epilogo solo ai calci di rigore.

Parma in vantaggio con Napoletano, e azzurri in crisi totale. Il pari arriva solo nel finale (all'83’) con Labriola, vero e proprio uomo squadra per il Napoli. Sì, perché senza Cioffi - uscito per infortunio - è lui a caricarsi la squadra sulle spalle, a ridare coraggio ai compagni e a realizzare il gol del pareggio quando oramai tutto sembrava finito.

Nei supplementari non succede praticamente niente. Tra le due squadre prevale la paura e si arriva inevitabilmente alla lotteria dei calci di rigore. Anche lì succede di tutto. Il primo errore è del Parma, ma la gloria per gli azzurri si materializza solo all'ultima trasformazione, con Cataldi che indovina il cucchiaio vincente approfittando anche dell'aiuto della traversa. Il pallone pizzica il legno interno e poi finisce in rete. Solo a quel punto può scoppiare la festa per Cascione e i suoi ragazzi, adesso sì promossi in in Primavera 1.