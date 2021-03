Il Napoli Primavera torna a vincere: gli azzurrini battono 2-0 la Reggina

Il Napoli Primavera torna alla vittoria. La squadra di Cascione ha battuto oggi tra le mura amiche la Reggina, per 2-0 nella 14esima giornata del campionato Primavera 2. La squadra di casa tiene il pallino del gioco per tutto il primo tempo, ma non riesce a concretizzare la superiorità, la rete arriva nella ripresa con Vergara che sblocca il match a diecci minuti dalla fine.

Il meritato vantaggio viene anche allargato prima della fine: il raddoppio lo firma al 90° D'Agostino - il fantasista convocato da Gattuso più volte nelle scorse settimane in prima squadra - con un bellissimo gol in rovesciata. Con questi tre punti il Napoli Primavera muove la classifica del suo campionato, in attesa delle altre gare da recuperare, per poter agguantare almeno la zona Playoff.

