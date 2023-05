Dramma sportivo a Cercola, il Napoli retrocede in primavera 2 dopo la sconfitta per 1-2 subita dall'Inter.

Agli azzurrini non basta essere arrivati terzultimi per accedere ai playout perchè l'Atalanta quartultima, dopo la vittoria per 5-0 ai danni dell'Udinese, ha accumulato 10 lunghezze di vantaggio.