Napoli primavera ko con la Roma: 1-5 e quarta sconfitta in campionato

Quarta sconfitta in cinque partite. Il ruolino di marcia del Napoli Primavera di Nicolo Frustalupi non fa impazzire, anzi apre a scenari preoccupanti per la stagione in corso. Dopo l'ultima annata con salvezza raggiunta solo ai playout, a quanto pare gli azzurrini - che restano nelle retrovie a quota 3 punti in attesa che tutto il turno si completi - dovranno ancora faticare per mantenere la categoria: anche oggi, a Cercola contro la Roma, una sconfitta pesante nel risultato e nelle modalità, con una prestazione lontana da quella mostrata contro il Liverpool in Youth League lo scorso mercoledì.

I giallorossi si impongono con un agile 5-1, che solo per qualche minuto ha visto il Napoli ancora in partita: la Roma era già sul 2-0 dopo cinque minuti grazie al gol di Cherubini e allo sfortunato autogol di Barba, comandando il primo tempo e sfiorando più volte il tris. In apertura di ripresa gli azzurrini hanno un sussulto, che porterà al gol di Obaretin di testa, ma le speranze durano pochi minuti: al 55’ arriva il tris di Cassano, poi è Satriano a chiudere i conti con la doppietta finale.