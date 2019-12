LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'obiettivo principale resta il campionato, è vero, con quella salvezza tutta da conquistare in campo, ma la Coppa Italia poteva essere un simpatico espediente per il Napoli Primavera , costretto a salutare la competizione dopo l'ennesima sconfitta stagionale. La squadra di Baronio aveva cominciato benissimo a, con il gol diabile ad aprire le marcature al 12°, poi però i giallorossi vengono fuori alla distanza e ribaltano la situazione senza troppi problemi.Già prima dell'intervallo è Estrella che sigla il pari, poi la ripresa è solo a tinte giallorosse: Sdaigui battein contropiede in apertura di seconda frazione, al 67° è proprio- tra i migliori - a beffare il Napoli nel momento di maggiore spinta e il giovane portiere azzurro, che sarà anche costretto alla sostituzione dopo un colpo al palo. Sul finale, la doppietta di D'Orazio sigla il poker con il definitivo 4-1 che butta fuori gli azzurrini dalla Coppa.