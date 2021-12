Napoli Primavera, errori e rissa: gli azzurrini sconfitti 1-2 dalla Roma

Periodo no per il Napoli Primavera di Frustalupi che cade in casa contro la Roma e lascia il passo in classifica in attesa che si concluda il turno di campionato. Bel primo tempo tra le due formazioni a Cercola, è proprio del Napoli la prima grande occasione del match ma Cioffi sbaglia il rigore intorno alla mezz'ora del primo tempo, chance che avrebbe potuto portare avanti la squadra di casa.

Chi di rigore ferisce, di rigore perisce. O quasi. In apertira di ripresa stavolta il penalty è dei giallorossi e Riccardi non sbaglia dal dischetto. Il pareggio azzurro arriva proprio con Cioffi che si rifà dell'errore nel giorno del suo compleanno. La beffa, però, è dietro l'angolo: ancora un rigore concesso alla Roma - con evidenti proteste dei padroni di casa e la conseguente mini rissa che si è scatenata a fine match - trasformato da Volpato a 10’ dal termine.