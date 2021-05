Il Napoli Primavera dà spettacolo: 3-0 nel derby con la Salernitana

Napoli Primavera a valanga quello che batte 3-0 la Salernitana nel derby campano del 21° turno di campionato Primavera 2. Una partita quasi senza storia quella che ha visto impegnati oggi gli azzurrini, costretti a rialzarsi dopo l'ultimo ko: ad aprire le marcature ci ha pensato il colpo di testa di Pesce, l'uno-due azzurro è micidiale per la Salernitana che viene colpita anche da Romano.

Il 2-0 iniziale distende i nervi della squadra di Cascione che poi si limita a comandare il gioco. Il tris finale lo sigla Cataldi, bravo a trasformare un rigore splendidamente guadagnato da D'Agostino. Con questi tre punti il Napoli Primavera resta in zona Playoff, ma non può tirare alcun sospiro di sollievo vista la contemporanea vittoria della Virtus Entella, diretta avversaria per l'accesso alla post-season.