Salernitana-Napoli Primavera 1-0: azzurrini ko anche nel derby

Basta un gol di Fusco all'ora di gioco per spezzare ancora una volta le gambe al Napoli di Andrea Tedesco ancora ko. Gli azzurrini della Primavera si arrendono anche nel derby, una sconfitta pesante che segue quella pesantissima di Madrid, con le sei reti rimediate dal Real nel penultimo turno della Youth League lo scorso mercoledì.

Primo tempo quasi incolore da una parte e dall'altra. Turi ci mette i guantoni quando serve e il Napoli non riesce mai a rendersi particolarmente pericoloso. Altro canovaccio nella ripresa: la Salernitana alza i giri del motore, i padroni di casa passano in vantaggio concretizzando le occasioni avute. Entra subito Vigliotti per rinforzare l'attacco, l'azzurro ci prova qualche minuto più tardi ma non è fortunato. Al 88' la migliore occasione azzurra: ancora Vigliotti prende la traversa e non riesce a evitare il ko.