Napoli Primavera, che disastro! Azzurrini ko 1-6 con la Sampdoria

Un tracollo finale quasi inspiegabile, dopo una gara di difficoltà ma giocata con le unghie e i denti fino all'ora di gioco. Dopo la bella vittoria all'esordio, il Napoli Primavera di Nicolò Frustalupi si schianta sulla Sampdoria dei pari età fino al pesante finale 1-6.

L'avvio è subito in salita per gli azzurrini: 4 minuti e arriva il primo vantaggio di Yepes, poi alla mezz'ora arriva il raddoppio di Poli con i blucerchiati che avevano sfiorato il secondo già più volte. La squadra di Frustalupi si anima quando Costanzo sigla il gol che riapre i conti a inizio ripresa, ma l'inerzia non si sposta nemmeno quando gli ospiti restano in dieci: Bonfanti si fa espellere ma poi arrivano i gol di Aquino, Di Stefano, Paoletti e Leonardi, tutto negli ultimi dieci minuti.