Napoli Primavera, 1-1 col Sassuolo: Ambrosino ko, rischia la nazionale

Un pareggio giusto, alla fine, quello tra Napoli Primavera e i pari età del Sassuolo. A Cercola, le due formazioni si sono affrontate a viso quasi aperto e hanno messo su una gara in cui il punto condiviso fa bene a entrambe vista anche l'economia della classifica e il finale concitato.

La squadra di Frustalupi va subito in svantaggio per la rete di Mata, che porta il Sassuolo avanti. Azzurrini che sfiorano il pari subito, ci provano più volte a cavallo tra primo e secondo tempo, ma acciuffano il pari solo allo scadere: in pieno recupero è Di Dona a siglare l'1-1.

Brutta notizia per gli azzurri l'infortunio di Ambrosino: il numero 10 azzurro ha lasciato il campo pochi minuti prima del match, problema fisico da capire e che mette a rischio anche la convocazione in Nazionale Under 19 per il procidano.