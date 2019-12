LEGGI ANCHE

Ennesima occasione sprecata, con la buona sorte che non assiste di certo il Napoli primavera di Roberto Baronio. Gli azzurrini passano in vantaggio a Genova contro la Sampdoria, nel classico scontro di bassa classifica, ma nella ripresa lasciano il passo ai blucerchiati.Di Vrikkis il gol azzurro che nel primo tempo decideva il risultato, poi nella seconda metà di gioco arriva la doccia fredda: Prelec e Rocha in cinque minuti capovolgono il tabellino e la Samp si aggiudica 3 punti fondamentali nella corsa salvezza. Napoli sempre ultimo a quota 9 punti.