Napoli, harakiri della Primavera: la Spal già retrocessa vince 4-3

Tutto in 90 minuti, tanto per non farsi mancare nulla. Il Napoli Primavera di Frustalupi non riesce a battere la Spal già retrocessa e si mette nei guai, sul fondo della classifica: gli azzurrini, ora, devono aspettare i risultati di Lecce, Milan e Genoa per capire quello che sarà il loro destino. Un destino che ci si giocherà sicuramente tutto negli ultimi 90 minuti di questo campionato.

Avvio scoppiettante: padroni di casa in vantaggio dopo dieci minuti con Wilke e Napoli che la pareggia in un minuto con un tiro sporco di D'Agostino. Azzurrini padroni del campo nel primo tempo: un cross di Vergara deviato in porta da Saio vale il raddoppio, poi è proprio Vergara a siglare il tris. Un 1-3 che basterebbe amministrare per guardare la salvezza da più vicino e invece la Spal recupera: Orfei su rigore prima dell'intervallo e Saio al 75' valgono il pari, poi addirittura il gol di Simonetta per la remuntada. Il 4-3 finale brucia e rimanda i verdetti all'ultima partita.