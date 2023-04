Napoli Primavera-Torino 0-1 e azzurrini al terzultimo posto

La distanza di sicurezza dalle ultime due resta, ma il ko interno con il Torino fa male comunque: il Napoli Primavera di Nicolo Frustalupi lascia il passo ai granata, tra le squadre migliori di questo campionato Primavera 1 visto anche il quarto posto certificato in classifica in attesa che il turno si completi.

Non c'è stata storia nel primo tempo con gli ospiti subito pericolosi con più di un'occasione: il castello azzurro crolla già dopo il 20’ quando è Antonini a segnare il gol del vantaggio del Torino, rete che sarà poi decisiva per il risultato. Gli azzurrini provano la risposta nella ripresa: l'occasione più ghiotta a un quarto d'ora dalla fine, ma Gioielli spara alto. La squadra di Frustalupi resta al terzultimo posto in classifica con 27 punti.