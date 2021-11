Napoli da urlo, Torino battuto 2-1: azzurrini al 3° posto in classifica

Altro successo esterno per il Napoli di Frustalupi nel campionato Primavera, gli azzurrini si sono imposti questa mattina a Torino, contro i pari età, con un 2-1 giusto dopo quanto visto nei 90 minuti giocati. È la squadra azzurra a sbloccare il risultato: prima Cioffi si spegne sui guantoni del portiere avversario, poi è Hysaj a ribadire in rete il vantaggio al 7° minuto.

Il Torino, però, non ci sta e si riversa subito in avanti: Idasiak prova a fermare il pericolo ma al quarto d'ora di gioco è Anton - sempre dagli sviluppi di un calcio piazzato - a sorprendere la retroguardia del Napoli. Nella ripresa, la squadra di Frustalupi rischia ma alza i giri del motore e trova la rete della vittoria al 60°: cross di Di Dona, palo di Cioffi e sul rimpallo è Ambrosino a siglare il gol decisivo che porta ora gli azzurrini al terzo posto in classifica.