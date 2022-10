Napoli Primavera-Torino 1-1: buon punto per la classifica

Solo un pareggio, qualche rimorso e soprattutto un punto che fa classifica e porta il Napoli Primavera a quota 7 in graduatoria. La squadra di Nicolo Frustalupi chiude sul'1-1 contro il torino nel match di campionato giocato oggi a Cercola dopo una prestazione di buon livello e un forcing finale che però non ha regalato la vittoria sperata.

Gli azzurrini attaccano molto nel primo tempo, sono di Marranzino e Iaccarino le occasioni più pericolose con il Torino che timidamente riesce a farsi vedere in attacco. La ripresa si apre con un rigore per i granata parato da Boffelli a Dell'Aquila, poi il portierino azzurro non può nulla al 73’ quando proprio Dell'Aquila si fa perdonare l'errore. La risposta del Napoli arriva subito: cinque minuti più tardi è Acampa a sfruttare una punizione trovando il pari.