Napoli, la Primavera torna a vincere: decide Rossi, 1-0 all'Udinese

È una vittoria importantissima, contro una rivale diretta nella lotta per evitare la retrocessione: il Napoli Primavera batte l'Udinese nell'anticipo del campionato di categoria e si prende tre punti importantissimi grazie al gol di Rossi che arriva nel finale e vale il successo davanti al pubblico di Cercola.

Partita tirata nel primo tempo, ma con gli azzurrini sempre in controllo della gestione della partita e le poche occasioni dell'Udinese sono sventate da Boffelli, anche oggi capace di tenere immacolata la porta. Al 65' l'episodio che decide il match: lancio profondo di Barba, Rossi controlla in area, sembra perdere il tempo della conclusione ma poi lascia andare il sinistro preciso che varrà tre punti. Nel finale inutile assalto degli ospiti che non sono mai realmente pericolosi.