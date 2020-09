In bocca al lupo al tecnico della Primavera Emmanuel Cascione e ai suoi ragazzi per la nuova stagione sportiva!



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/OLz5H3Bgxj — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 1, 2020

Ultimo aggiornamento: 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Napoli Primavera trova una nuova guida: si tratta di, ex centrocampista di Rimini, Reggina econ un passato da calciatore anche nelle selezioni nazionali azzurre minori. Il club, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato l'arrivo del nuovo allenatore che affronterà il campionato di Primavera 2: «In bocca al lupo al tecnico dellaEmmanuel Cascione e ai suoi ragazzi per la nuova stagione sportiva!»Emmanuel è il figlio di Armando, difensore che nel 1980 debuttò in serie A con la squadra in cui giocava Ruud Krol. Cascione, che l'anno scorso ha allenato il Cattolica in serie D, guiderà gli azzurri nel torneo Primavera-2.