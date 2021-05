Il Napoli Primavera va ko: a Crotone azzurrini battuti 2-1

Un brutto ko per il Napoli Primavera di Cascione, battuto dal Crotone questo pomeriggio. Gli azzurrini passano in svantaggio poco dopo la mezz'ora visto il gol calabrese con Frustaglia, ma sono bravi a recuperare il risultato in apertura di ripresa con Cataldi.

L'1-1 dura pochissimo: poco dopo l'ora di gioco, infatti, ancora Frustaglia sigla il bis e sarà il gol de definitivo 2-1. Gli azzurrini dovranno ora difendere il piazzamento playoff nelle ultime due partite. Sabato si torna in campo contro la Salernitana.