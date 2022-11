Napoli Primavera ko a Verona: decide il rigore di Caia all'82’

Torna la sconfitta in casa Napoli Primavera, anche in campionato dopo il ko subito in Youth League in casa del Liverpool. La squadra di Frustalupi si fa superare dal Verona fuori casa dopo una partita tiratissima per larghi tratti.

L'episodio chiave arriva a inizio ripresa: succede di tutto nell'area del Napoli e alla fine l'arbitro espelle Bragantini regalando la superiorità numerica agli azzurrini. Una superiorità che però non si concretizza: il Verona resta più pericoloso e passa all'82’ grazie a un rigore di Caia che vale i tre punti.