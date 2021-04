Napoli, primi riflettori inglesi su Fabian: il Liverpool pensa allo spagnolo

C'è anche il nome di Fabian Ruiz sulla lista di mercato del Liverpool er la prossima estate. Lo spagnolo fa parte delle opzioni dei Reds per rimpiazzare Georginio Wijnaldum, il centrocampista di Klopp tra i migliori negli ultimi anni e che a fine stagione lascerà l'Inghilterra per trasferirsi altrove, con il Barcellona a seguirlo da vicino.

Già da diversi mesi il club inglese sta pensando al suo sostituto: tra i profili vagliati, ora, secondo quanto riportato da Fichajes, ci sarebbe anche quello del centrocampista napoletano, con un contratto in azzurro fino al 2023 e un rinnovo che non sembra così scontato. Il Napoli non si opporrebbe a una cessione, ma la cifra da offrire agli azzurri deve convincere Aurelio De Laurentiis.