Napoli, primo allenamento per Lindstrom

Dopo l'arrivo e l'annuncio di ieri, Jesper Lindstrom scende in campo per il suo primo allenamento in maglia azzurra. Il danese questa mattina ha incontrato i nuovi compagni e Rudi Garcia, per cui è sin da subito a disposizione.

La squadra si è allenata al completo in vista della Lazio e aspettando quello che potrà essere di alcune uscite come quella di Hirving Lozano.

Lindstrom, che lo sostituirà, ha intanto scelto la maglia numero 29 come quella indossata a Francoforte.