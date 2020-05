Primo giorno di allenamenti individuali facoltativi. Ecco Ospina al lavoro.



Si è conclusa da poco la prima giornata di allenamenti al Centro tecnico di Castel Volturno, il rientro ufficiale del Napoli al lavoro dopo l'emergenza coronavirus. Divisi in 3 gruppi, gli azzurri hanno svolto un lavoro diviso in tre fasi: seduta aerobica, atletica e tecnica. Per primi hanno lavorato i tre portieri:Come informa il sito ufficiale del club, ad intervalli si sono allenati due gruppi di calciatori azzurri in maniera alternata. Le sedute si sono svolte sui 3 campi del Centro Tecnico. Su ogni campo hanno lavorato 4 giocatori divisi singolarmente in zone personali delimitate. Giornata di permesso per Giovanni Di Lorenzo , neo papà per la nascita di Azzurra.