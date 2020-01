LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo giorno azzurro di Matteo Politano , l'esterno romano che da oggi si aggrega al gruppoin vista della prossima trasferta di Genova contro la. Il neo azzurro, ufficializzato ieri dalla società, si è allenato però solo in palestra per i postumi di un'influenza che l'ha colpito nei giorni scorsi e rientrerà in gruppo nelle prossime ore.Il primo sorriso, però, arriva da Dries Mertens : il belga è infatti rientrato in gruppo quest'oggi svolgendo la prima parte di sessione con la squadra e solo in parte un allenamento differenziato. Dries corre verso il rientro completo che potrebbe regalare auna importante arma in più in questa seconda parte di stagione. Ancora lavoro personalizzato, invece, per