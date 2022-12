Si conclude la prima giornata turca per il Napoli di Luciano Spalletti che oggi a Antalya ha portato avanti ben due allenamenti. Ancora senza Amir Rrahmani, però.

Come informato dal club azzurro, il difensore kosovaro ha svolto lavoro personalizzato in campo. Out dal gruppo anche Salvatore Sirigu: per lui lavoro personalizzato in piscina.