«Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto». Parafrasando “Per un pugno di dollari” per il calcio, si potrebbe dire che chi segna (anche) da lontano batte chi lo fa solo da vicino. Lo sa il Napoli che quando segna da lontano - e capita spesso a vedere le cifre - vince. Azzurri primi in Europa - almeno per quanto riguarda i cinque campionati europei più importanti - nei tiri da fuori area tentati e secondi solo al grande Bayern per i relativi gol. Otto gli azzurri contro i 9 della corazzata tedesca. Poi tutti in fila dietro, nel Vecchio Continente e ovviamente in Italia.

Partiamo dai tiri, visto che per segnare bisogna provarci. Il Napoli ne fa 7,2 a partita contro i 5,9 del Barcellona di Leo Messi e del Wolfsburg. Fuori dal podio c'è il Milan capolista della A con 5,8. Quindi Lione e Manchester City a 5,7. Che precede i cugini dello United a 5,6, insieme ai francesi del Rennes. Il Liverpool è a 5,3 e l'Atalanta, terza italiana, a 5,2. Sopra i cinque tiri anche la Juventus (5,1). Il Bayern, che segna più di tutti, è solo a quota 4,4

Dicevamo del Napoli a quota otto gol. Merito innanzitutto di Lorenzo Insigne, autore di ben tre reti. Contro Roma (su punizione), Crotone e Benevento. Poi seguono a un gol Demme (Crotone), Fabian Ruiz (Roma), Politano e Osimhen (Atalanta) e infine Zielinski (Cagliari). Un unico comun denominatore. Sono tutte vittorie, ben cinque sulle nove in totale. Vince chi segna (anche) da lontano.

