Clean sheet, è il Napoli la squadra con più partite a reti inviolate

La doppia trasferta di Milano e Roma oltre ai sei punti in classifica, determinanti per la corsa Champons, hanno fruttato anche un altro singolare primato per il Napoli: gli azzurri sono la squadra con più partite finite con la propria porta inviolata, come si diceva una volta, con il clean sheet a seguire le statistiche di oggi.

Sono ben 11, sulle 27 giocate, le gare in cui Meret o Ospina non hanno subito reti dagli avversari di turno. Vale a dire il 40,7% del totale. Eppure gli azzurri sono la terza difesa della serie A, con 29 gol subiti (1,07 a gara) dietro Juventus a 23 e Inter a 26. Dietro il Napoli c'è la capolista Inter a quota 10 (37% delle partite disputate) e gli ultimi due avversari degli azzurri, vale a dire Roma e Milan a 9. La Juventus è più sotto, a quota 8 con Udinese, Lazio e Atalanta. Ultima della graduatoria è il Crotone fermo a 2 uniche partite finite senza gol subiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA