LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era stato un buonnel primo tempo, eppure gli azzurrini devono arrendersi al primo ko della gestione Angelini. L'allenatore arrivato due settimane fa per sostituire Baronio crolla con il Bologna in casa e non mette un tappo alla crisi.Decisivo il gol dinel finale, azzurrini in capaci di rispondere al gol degli avversari pur avendo giocato un buon primo tempo. La squadra di Angelini resta al penultimo posto della classifica, in attesa che le altre completino il turno di questo fine settimana. H