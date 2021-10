Napoli, Milan e Inter. Il podio della Serie A è anche il podio delle squadre imbattute in giro per l'Europa. Spalletti, Pioli e Inzaghi non sono mai caduti nelle prime sette giornate di questo campionato, dietro di loro c'è il Liverpool di Jurgen Klopp che mantiene la testa in Premier League e non ha mai perso in questa stagione, poi Friburgo e Villarreal.

