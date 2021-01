A tre mesi dall'ultima volta, fa il suo ritorno in campo la formazione Primavera del Napoli. La squadra allenata da Emmanuel Cascione aveva giocato una sola gara lo scorso ottobre - la pesante sconfitta per 4-1 contro il Lecce - per poi perdere tre gare a causa dei contagi da covid che hanno portato all'interruzione del campionato di categoria.

Gli azzurrini erano impegnati oggi a Frosinone per la seconda gara stagionale e non sono andati oltre lo 0-0, non senza emozioni. Un punto che è il primo dell'anno per la Primavera azzurra, che non cambia le cose in classifica ma che regala nuova linfa agli azzurrini. In attesa di recuperare le tre gare saltate. Il prossimo impegno, sabato 23 gennaio contro il Cosenza.

