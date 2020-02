LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Connazionali e amici, pronti anche a darsi il cambio a. Marek Hamsik è andato via un anno fa, Stanislav Lobotka è arrivato proprio questo inverno a prendere l'eredità lasciata dall'ex capitano azzurro in campo e fuori dal rettangolo di gioco.Ieri, durante il primo taglio di capelli napoletano,ha così voluto omaggiare con simpatia Hamsik servendosi del suo storico hair stylist e indossando la mantella che l'ex capitano napoletano usava durante gli anni azzurri. «Primo taglio di capelli napoletano. Da slovacco a slovacco. Scusaci Marek, abbiamo messo anche la tua mantella come buon augurio», il messaggio.