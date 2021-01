Spettacolo in campo, una valanga azzurra che annienta la Fiorentina e fa tanti gol. Tanto da portarsi a casa anche qualche dato record: il Napoli infatti è l'unica squadra ad aver segnato almeno quattro gol nel 1° tempo di ben due partite in questa stagione, se consideriamo i più importanti campionati europei. In precedenza, li aveva segnati contro l'Atalanta ad ottobre.

