Live Napoli-Pro Vercelli 0-0: Fallaccio su Demme: costretto a uscire

Torna in campo per la seconda amichevole stagionale il Napoli di Luciano Spalletti: tutta la squadra è risultata negativa ai tamponi anti-Covid eseguiti ieri alla vigilia dell'amichevole con la Pro Vercelli sul campo di Carciato ma il tecnico toscano non avrà tutti i calciatori a disposizione. Agli infortunati Malcuit e Manolas, infatti, si aggiunge anche Elmas, fermato in extremis da un problema agli adduttori. Live dalle 17.30 anche sul Mattino.it.

APPROFONDIMENTI IL MERCATO Koulibaly, il Napoli fissa il prezzo:per comprarlo servono 65... IL PERSONAGGIO Baldini, il fedelissimo di Spalletti:insieme dalla Roma alla Russia IL PERSONAGGIO Starace, il magazziniere trascinatoresempre più nel cuore...

🏥 Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/rrkuUXyOKT — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 24, 2021

NAPOLI (4-2-3-1)

Contini; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Ounas, Zedadka; Osimhen.

A disposizione: Idasiak, Malcuit, Manolas, Luperto, Costa, Gaetano, Folorunsho, Machach, Zielinski, Ciciretti, Petagna. All. Spalletti.

PRO VERCELLI (3-5-2)

Tintori; Masi, Crialese, Awuia, Auriletto; Carosso, Clemente, Emmanuello; Rolando, Comi, Iezzi.

A disposizione: Gasparini, Raso, Vetri, Esposito, Bilal Erradi, Rodio, Sangiorgi, Romairone, Rizzo, Samarxhi, Jukaj, Bedetti. All. Scienza