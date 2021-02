Continuano le brutte notizie in casa Napoli: il giorno dopo Napoli-Atalanta, Hysaj si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra. Il calciatore albanese, sostituito ieri sul finale del primo tempo, ha già iniziato il percorso riabilitativo ma salterà la sfida di sabato contro la Juventus.

Sfida che potrebbe perdere anche Diego Demme: come comunicato dal club azzurro, infatti, elongazione al quadricipite della coscia sinistra per il centrocampista tedesco. Demme ha già iniziato le terapie per il recupero e sarà valutato quotidianamente.

