Problemi per Fabian e Osimhen: riecco Ounas, Meret si ferma ancora

Il rientro in campo per il primo allenamento settimanale del Napoli di Luciano Spalletti. L'allenatore toscano ha dovuto rinunciare alla seduta di questa mattina sia a Fabian Ruiz che a Victor Osimhen: i due azzurri hanno svolto lavoro preventivo personalizzato in palestra a causa di piccoli problemi fisici evidenziati già nei giorni scorsi, in attesa di poter rientrare in gruppo.

Il gruppo azzurro, dopo una prima fase di torello e attivazione, ha svolto lavoro atletico partita a campo ridotto ed esercitazione su possesso palla. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Ounas e Malcuit hanno svolto l’intera seduta in gruppo, recuperando dagli infortuni muscolari delle ultime settimane. Per Di Lorenzo e Petagna allenamento personalizzato in campo. Meret si ferma ancora: il portiere azzurro non ha svolto la seduta di allenamento per gastroenterite.