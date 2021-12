Napoli, blitz della Procura Federale: controlli sul protocollo anti-Covid

Mattinata movimentata per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club azzurro ha ricevuto in queste ore la visita della Procura Federale nella sede della società al Centro tecnico di Castel Volturno: i tre ispettori della Procura - che sarebbero stati in visita al Konami Center per alcuni controlli di routine sul protocollo anti Covid delle società di Serie A - hanno lasciato la sede poco prima della conferenza di Luciano Spalletti.

L'allenatore toscano, infatti, ha diretto questa mattina l'allenamento di rifinitura del gruppo azzurro in vista del match contro il Leicester. Il protocollo anti covid ha visto il Napoli impegnato tanto negli ultimi giorni: il club azzurro, infatti, ha dovuto registrare a novembre le tre positività di Diego Demme e Matteo Politano (già negativizzati e rientrati in gruppo) oltre a quello di Alessandro Zanoli.