Continuano le aste azzurre della «Napoli Charity», il progetto del club azzurro per aiutare le associazioni napoletane. Come informato dal club tramite sito ufficiale, il ricavato della nuova asta andrà a “Polluce APS”, associazione che si occupa della diffusione e dell’esercizio di attività di promozione culturale ed educativa nell’ambito del sociale e di attività ricreative. Si propone il fine di svolgere, promuovere e sostenere attività finalizzate al supporto sociale e psicologico e/o alla riabilitazione sociale degli individui in condizioni di svantaggio.

I tifosi azzurri potranno così aggiudicarsi la maglia di Kostas Manolas, protagonista della seconda asta stagionale. La maglia bandita è quella indossata dal difensore greco di Gattuso nell'ultimo match giocato contro il Genoa al San Paolo, nella partita incriminata prima del focolaio genoano di coronavirus.

Come riportato dal club, il Napoli ha scelto di collaborare con la più grande piattaforma mondiale di aste, eBay, perché entrambi condividono il concetto che tali attività debbano riconoscere ai beneficiari il massimo del profitto possibile.

