Napoli, il programma in Abruzzo: «Due amichevoli e 5mila allo stadio»

«Il Napoli arriverà a Castel di Sangro il 23 luglio e ripartirà il 6 agosto» ribadisce il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, che già qualche giorno fa aveva svelato le date della permanenza abruzzese degli azzurri di Luciano Spalletti. Una permanenza che vedrà un rapporto diverso con i tifosi, con la speranza di essersi messi alle spalle il covid e la voglia di ritornare allo stadio.

«Ci sarà la possibilità di giocare due amichevoli in città, per cui siamo già d'accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis» ha continuato Caruso a TeleClub «Forniremo tutti i dettagli del ritiro in una conferenza stampa prima della fine del campionato a Napoli con presidente della Regione Abruzzo e il presidente De Laurentiis. Tifoseria? Ci aspettiamo qualche numero in più. Dovremmo riaprire lo stadio con 5mila posti a sedere considerando che non ci saranno più limitazioni».