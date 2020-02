LEGGI ANCHE

Per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter «nelle Curve gli abbonati compreranno il biglietto a 5 euro, mentre coloro che acquisteranno anche la partita con il Torino pagheranno 6-7 euro. Anche tutti gli altri prezzi sono bassi». Lo ha annunciato, capo delle operazioni del Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli.«Ricordo - ha aggiunto - che questa forma di premio per i tifosi consueti è riservata agli abbonati, che sono quelli che vengono sempre, ma anche a coloro che non sono abbonati, a cui basterà acquistare la gara di campionato casalinga più vicina per avere dei prezzi stracciati».Formisano ha parlato anche della nuova maglia per la prossima stagione dopo il rinnovo per altri due anni dell'accordo con Kappa: «La stiamo studiando - ha detto - insieme a Kappa. È già stata disegnata e decisa nelle varie declinazioni di colori. L'obiettivo è quella di poterla presentare a Dimaro, quindi bisogna dar tempo alle fabbriche di produrle. La maglia è un'espressione della squadra, della società, dell'amore per la città. Abbiamo una maglia 'District', relativa ai quartieri della città, che è stata pensata per essere simile alle altre, ma con la caratteristica della carta topografica dei quartieri della città». Il dirigente ha confermato anche che in estate torneranno le, che lo scorso anno non si erano giocate per le: «Negli ultimi anni - ha detto - abbiamo avuto delle limitazioni legate all'impianto, quest'estate a parte i concerti non dovrebbe esserci nessun'altra cosa, per cui sono abbastanza sicuro che in estate ci saranno le amichevoli al San Paolo».