Napoli, promozione in Europa League: biglietti al 50% per la sfida al Leicester

Voglia d'europa per il Napoli di Luciano Spalletti, gli azzurri si giocheranno il tutto per tutto nelle gare rimaste e non potranno più sbagliare. La squadra ha bisogno anche del pubblico del Maradona - così decisivo contro il Torino la scorsa domenica - e per richiamare i tifosi allo stadio il club ha deciso per una particolare promozione in vista delle due partite interne rimaste contro Legia e Leicester.

I tifosi che acquisteranno il ticket per la sfida di giovedì contro i polacchi, infatti, potranno usufruire di uno sconto del 50% sul tagliando per la sfida Napoli-Leicester, ultima e probabilmente decisiva gara casalinga del girone europeo in programma il 9 dicembre 2021, conservando il biglietto della gara contro il Legia.