Era già stata presentata poco prima dell'inizio del campionato, ma ora va aggiornata: la lista dei calciatori delche possono essere impegnati in Serie A sarà aggiornata con l'arrivo di Timo Bakayoko , il centrocampista franco-ivoriano che è arrivato ieri in azzurro e che si aggregherà al gruppo di. L'ex Milan sarà inserito anche nella lista europea (da presentare entro le 23.59 di oggi) con il Napoli impegnato in EL.In Europa saranno esclusi invece, Fernando Llorente e Arek Milik , i tre calciatori in lista di sbarco che però sono rimasti anonostante la voglia di cessione del club. Per Malcuit e Llorente, spazio nella nuova lista di Serie A che può ancora accogliere tre calciatori (loro due e) mentre escluso da tutto resterà l'attaccante polacco.