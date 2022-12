Un solo rinforzo per Spalletti ma senza particolare fretta: con Bereszynski e la Sampdoria ancora raggiunto, anche se manca un altro dettaglio ovvero la garanzia che Zanoli non va in blucerchiato a fare la comparsa. Perché il senso di questa operazione è tutta qui: dare minuti al terzino 22enne, chiuso al Napoli da Robocop Di Lorenzo. Mercato low profile, quello di gennaio degli azzurri. Che hanno praticamente chiuso il rinnovo di Lobotka: l'ultima firma spettava proprio all'agente dello slovacco. Tutto fatto, nessun intoppo e le interferenze della Premier non hanno scalfito l'intesa raggiunta da tempo e formalizzata, in pratica, nelle ultime ore. Nuova intesa fino al 2028 con base da 2,6 milioni a salire. Ormai le 90 pagine del contratto sono state tutte siglate. E Di Lorenzo, in queste ore, ha avuto segnali da De Laurentiis in vista del rinnovo del suo contratto: il presidente sa che il desiderio del capitano è diventare una bandiera della società e ha deciso di accontentarlo. È pronto a incontrarlo per proporre un nuovo contratto che lo legherà praticamente a vita con il club azzurro. Quello attuale scade nel 2026, si tratta ora per allungarlo di altri due anni, quando il capitano avrà compiuto 35 anni. Ed è questo appuntamento uno di primi in agenda sotto la voce rinnovi di contratto.

Ritornerà alla base anche Contini anche perché vero che Sirigu non si muove da qui, ma gli intoppi fisici degli ultimi tempi tengono il club in ansia. Da qui la mossa che porta Contini a lasciare la Sampdoria. Per giugno, invece, una possibile idea è Ounahi dell'Angers, tra i protagonisti del Mondiale. Ma nella lista c'è anche Tomas Suslov, lo slovacco 20enne che gioca nel Groningen e che Hamsik ha suggerito dai papabili azzurri del futuro. La strategia di gennaio del Napoli è quella di non toccare nulla: lo stesso Demme che pure ha parecchi pretendenti, è atteso da un colloquio con Giuntoli al ritorno. Per andare via - alla Salernitana, per esempio - deve portare una proposta di almeno 6 milioni di euro. Ma difficile che possano arrivare colpi a sorpresa in questa sessione invernale. I club che sognano di mettere lo sgambetto al Napoli inseguono soprattutto faccende legate ai rinnovi. Difficile pensare a una campagna invernale dove cambieranno gli equilibri. L'Inter, per esempio, ha lunga lista di giocatori in scadenza di contratto. Su tutti c'è Milan Skriniar: il rinnovo del difensore slovacco è il principale obiettivo. Lo slovacco prende tempo. Il sogno per l'attacco è Marcus Thuram, ma la trattativa non è semplice.



La bufera societaria blocca il mercato della Juventus. Sul tavolo c'è la questione Rabiot: il francese, in scadenza, è un pupillo di Allegri, ma il suo rinnovo è molto difficile visto che il giocatore vuole la Premier League. La Lazio, invece, ha ormai rinunciato a Parisi (il difensore campano se lascia l'Empoli è per andare al Wolfsburg) e Lotito è al lavoro per evitare la beffa di veder partire Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è in scadenza nel 2024 e, come a ogni sessione di mercato, è nel mirino dei top club europei. Anche il Milan deve fare i conti con i rinnovi: da Leao a Bennacer, passando per Giroud in scadenza a giugno. Tre pilastri di questa squadra che il club rossonero spera di avere con sé anche in futuro. Il sogno principale della Roma è quello di spegnere le voci attorno a Mourinho: Mendez ha incontrato emissari della federazione portoghese ma difficile rompere con il club giallorosso a metà stagione. Più probabile a giugno, semmai. Poi c'è la gestione del caso Karsdorp, riutilizzato dallo Special One in amichevole, e far tornare Abraham ad alti livelli. L'altro grande regalo è il recupero di Gini Wijnaldum, mentre un sogno porta il nome di Davide Frattesi.