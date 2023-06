Napoli, proposto Tousart (che conosce Garcia) per arrivare a Demme

L'Herta Berlino non ha abbandonato la pista che porterebbe a Napoli con Diego Demme. Per convincere il club di De Laurentiis a lasciar partire il centrocampista, però, secondo Sky Deutschland ci sarebbe anche la possibilità di una pedina in campo: si tratterebbe di Lucas Tousart, calciatore francese classe 1997 che si è trasferito a Berlino dopo gli anni trascorsi con il Lione in Francia.

E proprio a Lione ha conosciuto Rudi Garcia: i due si sono incrociati nella stagione 2019/20, la prima di Garcia con i leoni di Ligue 1. Poi il trasferimento all'Herta Berlino per il mediano tutto muscoli e quantita: nell'ultima stagione in Bundesliga, 33 presenze con anche 5 gol e 3 assist, numeri che certificano l'ottimo rendimento che negli anni lo avevano portato anche in nazionale francese. Con la Francia ha collezionato fin qui tre presenze nel 2021.