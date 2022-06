Napoli, proteste per l'amichevole: 20 euro per la sfida all'Anaune

Monta la protesta, almeno per il momento solo in rete, contro il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Ancor prima di iniziare la nuova stagione. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono pronti per partire per Dimaro, dove si ritroveranno l'8 luglio prossimo, e disputeranno la prima amichevole in Trentino il 14 luglio alle ore 18 al Centro Sportivo di Dimaro contro la Anaune Val Di Non, squadra del circondario che milita nel campionato di Eccellenza.

Una sfida priva di carattere sportivo, data la distanza fra le due formazioni (l'Anaune giocherà senza nemmeno un allenamento nelle gambe) e le ambizioni ovviamente distanti, ma pur sempre utile agli azzurri per mettere benzina nelle gambe dopo una settimana di lavoro intenso. Ai tifosi del Napoli però non è sfuggito il prezzo per assistere all'amichevole, una scelta del club che ha fatto infuriare molti napoletani presenti in Val di sole: 22 euro per un posto in Tribuna coperta (20 se acquistato in loco) e 17 euro per quella scoperta (o 15). Prezzi non irresistibili ma di certo alti per una sfida dal carattere puramente affettivo.