Napoli, quale futuro per Piotr? Il messaggio social di Lady Zielinski

I rumors di mercato impazzano mentre il contratto recita ancora scadenza 2024. Quale futuro per Piotr Zielinski? Ad oggi il centrocampista azzurro ancora non sa quale maglia indosserà il prossimo anno, una scelta che coinvolgerà tutta la famiglia, ormai in azzurro da quasi un decennio.

Nelle scorse ore, via social, Laura Slowiak, moglie del calciatore azzurro, ha pubblicato dai suoi account social una foto di Napoli dall'alto con tanto di cuore: una semplice manifestazione d'amore o un messaggio criptico per il futuro come pensato da molti tifosi?