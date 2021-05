Napoli, l'Europa è già in cassaforte: 12 anni di fila, nessuno come gli azzurri

Il pareggio contro il Cagliari ha messo a dura prova l'umore dei tifosi e la voglia di Champions League di questo Napoli, ma il risultato arrivato ieri sera da Genova, con la Sampdoria che supera la Roma di Fonseca per 2-0, è un mezzo regalo alla squadra di Gennaro Gattuso che inanella l'ennesimo risultato record e unico in Italia.

Il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, incassa la matematica certezza di partecipare ancora una volta ad una competizione europea il prossimo anno. Per gli azzurri, con il pari del Maradona contro il Cagliari, è arrivata così la qualificazione a un torneo internazionale per il 12esimo anno di fila: è dal 2008/2009, infatti, che il Napoli non finisce tra le prime sei squadre della classifica (gli azzurri chiusero al 12esimo posto quella travagliata stagione).

Proprio nel 2008/2009, infatti, si chiuse l'esperienza napoletana di Edi Reja, partita dall'inferno della Serie C e capace di riportare il Napoli in Europa già nell'annata precedente grazie all'ottavo posto e all'allora presente torneo Intertoto. Poi l'alternanza con Donadoni durata poco e l'arrivo di Mazzarri, che regalò la prima Champions azzurra nel 2010/2011 con il terzo posto in classifica dietro Milan e Inter. Da lì, sono arrivate quattro qualificazioni in Europa League e cinque in Champions. In attesa di scoprire come finirà questa lunga stagione.