Napoli, quanto costa il mercato: solo la Juve spende di più in commissioni

Quanto pesa il mercato del Napoli sulle casse azzurre?

Il club di Aurelio De Laurentiis è il secondo in Serie A per commissioni di mercato spese per allestire la rosa attualmente a disposizione di Rudi Garcia.

392 milioni di euro, poco più del Milan (332 milioni) che chiude il podio. Al primo posto, quasi irraggiungibile, la Juventus con 473 milioni spesi in commissioni. Lo studio è stato portato avanti dal Cies - Centro Internazionale di Studi sullo Sport - sulle Top 5 leghe europee.