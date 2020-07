LEGGI ANCHE

Ha scritto il suo nome sul tabellino dei marcatori ancora una volta Giovanni Di Lorenzo , terzino goleador che ha dedicato il gol alla sua piccola, nata qualche settimana fa: «Peccato per il risultato, ma abbiamo fatto una grande partita! Avanti così!» ha scritto l'azzurro sui social. A commentare il suo post anche il compagnoche gli fa i complimenti per il gol: «Goleador!».Rammarico anche per Diego Demme , l'italo-tedesco entrato in campo solo nella ripresa: «Una bella partita, peccato per il pareggio» il post social del centrocampista azzurro.